Пампорово – готово за Нова година и еврото

Курортът Пампорово е готов да посрещне гостите си, които ще го изпълнят за Нова година. Готови са празничните програми и менютата за новогодишната нощ. В 00.00 часа на 1 януари в България пристига и еврото.

Пампорово се готви за въвеждането на еврото от месеци.

Стефан Присадов - изпълнителен директор: "Ние сме положили абсолютно всички усилия що се

касае всички софтуери на ресторанти, рецепции, спа центрове, хотелско настаняване, онлайн

платформи, нали разбирате, че всичко трябва просто да мине от левове към евро."

Това е една непрекъсната комуникация с фирмите отговарящи за обновяването на софтуера, за да се случи всичко навреме, казват още от курорта.

Стефан Присадов - изпълнителен директор: "Персоналът, който ще обслужва клиентите съответно от началото до края, т.е. от резервацията до настаняването, до обслужването в ресторанта, до поръчката в ресторанта и съответно предоставянето на касовия бон със сметката накрая, те са информирани и ще работят по точно определени правила."

Подготовката, освен всичко друго, струва и доста средства на хотелиерите.

Екатерина Дафовска - хотелиер: "Пари, пари и пак пари, плащаме за софтуери, плащаме за всякакви видове актуализации, всичко е подготвено и чакаме да видим какво ще ни наложат от държавата, защото на 3 януари всяка година очакваме НАП да дойдат да броиме жълтите стотинки, сега отново в евро и в лева." "БНТ: Какво бихте посъветвали туристите в първите дни на новата година? Стефан Присадов - изпълнителен директор: Съветвам всички и отправям молба да разплащат с

банкови карти, това би облекчило и тях, и нас като доставчик на конкретната услуга."

Доколко преходът към еврото ще бъде плавен предстои да разберем в първите дни на новата година.