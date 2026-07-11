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Паоло Малдини е новият технически директор на националния отбор на Италия

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Спорт
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Негов съветник ще бъде Леонардо.

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Паоло Малдини бе назначен за технически директор на националния отбор на Италия по футбол, съобщиха от федерацията в събота. Негов съветник ще бъде Леонардо. Двамата трябва да имат решаващата дума при избора на нов селекционер на националния тим.

Четирикратният световен шампион Италия пропусна да се класира за последните три Мондиала, като в страната са решени да вземат радикални мерки да сложат край на тази черна серия.

Сред фаворитите за нов национален селекционер е доскорошният треньор на Наполи Антонио Конте, но от федерацията не изключват и да бъде назначен специалист от чужбина.

#Паоло Малдини

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