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Паоло Малдини иска да върне Джанлуиджи Буфон в националния отбор на Италия

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Спорт
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Новият технически директор на „адзурите“ планира ключова роля за легендарния вратар, а Андреа Пирло остава основният кандидат за селекционер

Паоло Малдини иска да върне Джанлуиджи Буфон в националния отбор на Италия
Снимка: БГНЕС
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Новият технически директор на националния отбор на Италия Паоло Малдини възнамерява да привлече Джанлуиджи Буфон обратно в структурата на „адзурите“, съобщава Gazzetta dello Sport.

Според информацията легендарният вратар ще получи предложение да заеме водеща позиция в екипа, който ще координира работата на всички национални гарнитури – от юношеските формации до представителния тим.

Буфон напусна поста си след поражението на Италия от Босна и Херцеговина в плейофите за класиране на Световното първенство през март, но Малдини вижда в него важна фигура за възстановяването на националния отбор.

Изданието допълва, че новият технически директор скоро ще проведе разговор с бившия капитан на „Скуадра адзура“, за да обсъдят бъдещото му участие в проекта.

Междувременно Gazzetta dello Sport твърди още, че Андреа Пирло остава фаворитът на Малдини за поста национален селекционер.

Италианската футболна федерация официално назначи Паоло Малдини за технически директор в края на миналата седмица, поставяйки началото на нов етап в развитието на националния тим.

#Национален отбор на Италия по футбол #Джанлуиджи Буфон #Паоло Малдини

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