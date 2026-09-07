Паоло Ваноли се завърна начело на Фиорентина само три месеца след раздялата

Паоло Ваноли отново е старши треньор на Фиорентина. Италианският специалист се завръща на пейката на „виолетовите“ само три месеца след раздялата си с клуба и наследява освободения Фабио Гросо.

Ръководството на Фиорентина предприе треньорската рокада след изключително слабия старт на сезона в Серия А. Отборът допусна три поредни поражения, като сред тях беше тежката загуба с 0:3 от Фрозиноне на "Артемио Франки“ точно в деня, в който клубът отбеляза своята 100-годишнина.

Последвалото домакинско поражение с 1:2 от Торино се оказа решаващо за бъдещето на Гросо. Ръководството прекрати работата си с него и действа бързо при избора на негов наследник, връщайки добре познато име във Флоренция.

Ваноли водеше Фиорентина до преди три месеца и успя да запази мястото на отбора в италианския елит. Въпреки постигнатото оцеляване договорът му тогава не беше подновен, но слабите резултати в началото на новата кампания доведоха до бързото му завръщане.

"Фиорентина съобщава, че на треньора Паоло Ваноли е поверено техническото ръководство на първия отбор. Изказваме огромна благодарност на треньора за това, че веднага и с ентусиазъм прие да се върне начело на първия отбор“, обявиха от клуба.

Пред Ваноли сега стои задачата бързо да стабилизира представянето на Фиорентина и да изведе тима от кризата след тежкото начало на сезона.