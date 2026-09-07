Ваноли се завръща начело на Фиорентина след уволнението на Гросо

Паоло Ваноли вече пристигна в тренировъчния център на Фиорентина и е готов да подпише договора си, с който ще замени Фабио Гросо начело на „виолетовите“.

Ваноли е готов да започне втория си престой като треньор на Фиорентина, завръщайки се на „Стадио Франки“ само три месеца след раздялата си с клуба.

Фиорентина потвърди уволнението на Гросо снощи, след като световният шампион с Италия от 2006 година загуби и трите си първи мача в Серия А през сезона.

През юни Фиорентина реши да не продължава договора на Ваноли и вместо него назначи Гросо. Разочароващите резултати в началото на кампанията, както и разногласията със спортния директор Фабио Паратичи обаче убедиха ръководството да се раздели с бившия защитник и да върне начело предишния си треньор.