Папа Лъв призова за мир преди откриването на Олимпийските игри

Папа Лъв изпрати послание с подкрепа и надежда към спортистите, които се подготвят за участие на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, като отново призова световните лидери да използват олимпийската платформа за насърчаване на мира и деескалация на конфликтите по света.

Игрите през 2026 година ще бъдат официално открити в петък вечерта с церемония, обединяваща символиката на Милано и алпийската Кортина д’Ампецо, а олимпийската програма ще продължи до 22 февруари.

В посланието си, разпространено от световните информационни агенции, папа Лъв припомня древногръцката традиция на олимпийското примирие – период, в който военните действия са били преустановявани по време на Игрите.

„От все сърце насърчавам всички народи да преоткрият и уважават този инструмент на надеждата. Никога не бива да забравяме, че агресията, насилието и войната винаги са поражение за човечеството“, заяви папа Лъв, който е известен и с любовта си към тениса.

Светият отец подчерта и значението на спорта като средство за личностно израстване и духовно развитие, като отправи критика към прекомерната комерсиализация и категорично се обяви срещу употребата на вещества, подобряващи спортните постижения.