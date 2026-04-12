Папа Лъв XIV поздрави православните християни за Великден

Папа Лъв XIV поздрави християните, които днес празнуват православния Великден, и отправи призив за мир в условията на глобални конфликти, съобщи АНСА.

"Днес много източни църкви празнуват Великден според юлианския календар. Поздравявам всички тези общност и пожелавам мир в единството на вярата във Възкресението", каза Светият отец в традиционната си неделна проповед.

"Придружавам с по-усърдна молитва страдащите заради войната, особено любимия украински народ. Нека светлината на Христос донесе утеха на измъчените сърца и укрепи надеждата им за мир", каза папата и призова международната общност да не губи фокус върху трагедията на войната в Украйна.

В отделно изявление той изрази солидарност с народа на Ливан, заявявайки, че е "по-близо от всякога" до него в тези трудни дни.

Папа Лъв XIV подчерта значението на защитата на цивилните, като отбеляза, че принципът на човечността е в основата на международното право.

"Съществува морално задължение да се защитава цивилното население от ужасните последици на войната", подчерта папата и призова страните в конфликта да прекратят огъня и спешно да потърсят мирно решение.

