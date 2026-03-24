Папата призова за прекратяване на огъня в Близкия изток

Папа Лъв XIV отправи призив за прекратяване на огъня в войната в Близкия изток, като заяви, че над един милион души са били принудени да напуснат домовете си, и призова воюващите страни да започнат преговори.

"Искам отново да отправя апел за прекратяване на огъня, да работим за мир не с оръжие, а чрез диалог. Омразата се увеличава, насилието се засилва, а над един милион души са изселени, много са загинали. Искаме да се молим за мир, но призовавам всички власти наистина да работят за диалог", каза папата пред журналисти, напускайки резиденцията си в Кастел Гандолфо, близо до Рим, за да отиде във Ватикана.

Лъв XIV, първият американски папа, многократно е осъждал войната и е призовавал за диалог. Въпреки това 70-годишният понтифик е внимателен в изявленията си след ударите на САЩ и Израел по Иран, които започнаха войната на 28 февруари, като се въздържа да назовава конкретна страна в своите осъждания и апели за мир.