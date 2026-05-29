Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Папи Ханс ще вдигне настроението преди "Мача на надеждата“ в Бургас

Популярният изпълнител е специалният музикален гост на благотворителното събитие на фондация "Стилиян Петров“

Фондация „Стилиян Петров“ обяви голямата изненада в развлекателната програма на благотворителния „Мач на надеждата“. Обичаният изпълнител, писател и любимец на публиката Папи Ханс ще бъде специалният музикален гост на събитието и ще се погрижи за доброто настроение на феновете на стадион "Лазур“ в Бургас.

Събитието ще се проведе на 6 юни 2026 г. от 17:00 часа, като музикалната програма ще даде старт на вечерта преди съдийския сигнал на демонстративния двубой между български и световни футболни звезди.

Организаторите напомнят, че билетите за "Мача на надеждата“ са в продажба както онлайн, така и в партньорската мрежа в цялата страна, включително и на място в Бургас. Осигурена е и възможност за закупуване на виртуални билети-дарения за всички, които искат да подкрепят каузата от разстояние.

Всички събрани средства ще бъдат дарени в подкрепа на Комплексния онкологичен център в Бургас, за лечението на Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в страната. Паралелно с това е активна и дарителска SMS кампания с текст DMS STAN на номер 17 777.

Благотворителният двубой ще можете да проследите на живо по БНТ 3!

Гледайте "Мача на надеждата" на 6 юни по БНТ 3
По света
