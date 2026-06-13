Хулио Веласкес: Левски може да израства още и го виждам всеки ден

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес е убеден, че клубът има потенциал да продължи развитието си както на терена, така и извън него. Испанският специалист заяви това при получаването на наградата за Отбор №1 на месец май, присъдена на „сините“ след спечелването на шампионската титла.

"Левски върви с малки крачки напред. Убеден съм в последователността на процесите. Всичко на и извън терена върви ръка за ръка. Клубът е подреден добре структурно и показва израстване и на двете места. Вследствие на всичко това идват и резултатите“, заяви Веласкес.

Той подчерта, че вижда потенциал за още по-голямо развитие на клуба и похвали усилията на ръководството.

"Чисто структурно клубът може да израства още и аз съм убеден в това, защото го виждам всеки ден. Ръководството и собствениците правят всичко по силите си, за да израства Левски във всички аспекти“, каза още наставникът.

Испанецът не скри и удовлетворението си от отношението, което получава от привържениците на отбора.

"Озовах се в клуб, където получавам уважение още от първия ден. Привържениците са фундаменталното нещо за този клуб, неговото най-голямо богатство. Да се чувствам едновременно уважаван и обичан ме кара да се чувствам щастлив“, сподели той.

Левски започна подготовката си за новия сезон преди броени дни, а отборът вече е на лагер в Правец. Програмата на „сините“ включва контроли срещу Академик Свищов, Етър и Ботев Враца, преди официалното представяне на тима срещу Радник Сурдулица на стадион „Георги Аспарухов“.

Веласкес призна, че съставът все още не е в пълен комплект заради отсъстващи национали и играчи в почивка, но е доволен от началото на подготовката.

„От ден първи отборът показва невероятно отношение. Атмосферата и динамиката са много добри и съм много доволен към днешна дата“, коментира испанският специалист.

Той потвърди и че клубът продължава работа по селекцията. След привличането на Рейналдо, Давид Кусо и Адриан Райчев, на „Герена“ не изключват нови попълнения преди старта на участието в европейските клубни турнири.