БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
EК потвърди, че иска процедура за прекомерен дефицит за...
Чете се за: 02:25 мин.
Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между...
Чете се за: 01:00 мин.
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хулио Веласкес: Левски може да израства още и го виждам всеки ден

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на шампионите похвали работата в клуба и подчерта, че добрата организация е в основата на успехите през последните месеци

Хулио Веласкес: Левски може да израства още и го виждам всеки ден
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес е убеден, че клубът има потенциал да продължи развитието си както на терена, така и извън него. Испанският специалист заяви това при получаването на наградата за Отбор №1 на месец май, присъдена на „сините“ след спечелването на шампионската титла.

"Левски върви с малки крачки напред. Убеден съм в последователността на процесите. Всичко на и извън терена върви ръка за ръка. Клубът е подреден добре структурно и показва израстване и на двете места. Вследствие на всичко това идват и резултатите“, заяви Веласкес.

Той подчерта, че вижда потенциал за още по-голямо развитие на клуба и похвали усилията на ръководството.

"Чисто структурно клубът може да израства още и аз съм убеден в това, защото го виждам всеки ден. Ръководството и собствениците правят всичко по силите си, за да израства Левски във всички аспекти“, каза още наставникът.

Испанецът не скри и удовлетворението си от отношението, което получава от привържениците на отбора.

"Озовах се в клуб, където получавам уважение още от първия ден. Привържениците са фундаменталното нещо за този клуб, неговото най-голямо богатство. Да се чувствам едновременно уважаван и обичан ме кара да се чувствам щастлив“, сподели той.

Левски започна подготовката си за новия сезон преди броени дни, а отборът вече е на лагер в Правец. Програмата на „сините“ включва контроли срещу Академик Свищов, Етър и Ботев Враца, преди официалното представяне на тима срещу Радник Сурдулица на стадион „Георги Аспарухов“.

Веласкес призна, че съставът все още не е в пълен комплект заради отсъстващи национали и играчи в почивка, но е доволен от началото на подготовката.

„От ден първи отборът показва невероятно отношение. Атмосферата и динамиката са много добри и съм много доволен към днешна дата“, коментира испанският специалист.

Той потвърди и че клубът продължава работа по селекцията. След привличането на Рейналдо, Давид Кусо и Адриан Райчев, на „Герена“ не изключват нови попълнения преди старта на участието в европейските клубни турнири.

"Работим в екип с ръководството, разглеждаме различни възможности и търсим най-доброто за Левски. Всички звена са в постоянна комуникация, базирана на уважение и екипна работа“, завърши Веласкес.

#Хулио Веласкес #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
2
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни
3
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета...
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
4
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
Частично бедствено положение е обявено в община Омуртаг, валежите са разрушили пътя за с. Бостан
5
Частично бедствено положение е обявено в община Омуртаг, валежите...
Фейсбук се срина
6
Фейсбук се срина

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ (ОБЗОР)
4
След кървавата гонка: 4 жертви и 8 ранени след тежката катастрофа...
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
5
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
6
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...

Още от: Български футбол

Георги Костадинов връчи голмайсторския приз на Евертон Бала
Георги Костадинов връчи голмайсторския приз на Евертон Бала
Мартин Георгиев е шестото ново попълнение на Славия Мартин Георгиев е шестото ново попълнение на Славия
Чете се за: 00:30 мин.
От Ботев Пловдив се възмутиха заради бягството на юношата Мартин Георгиев От Ботев Пловдив се възмутиха заради бягството на юношата Мартин Георгиев
Чете се за: 02:52 мин.
Локомотив София се раздели със седем футболисти Локомотив София се раздели със седем футболисти
Чете се за: 01:15 мин.
Ивайло Котев е новият технически директор на ЦСКА 1948 Ивайло Котев е новият технически директор на ЦСКА 1948
Чете се за: 00:50 мин.
Адриан Райчев след трансфера си в Левски: Щастлив съм, че се завръщам вкъщи Адриан Райчев след трансфера си в Левски: Щастлив съм, че се завръщам вкъщи
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Множество нарушения на пътя установи масирана полицейска операция на ГДНП в област Ловеч
Множество нарушения на пътя установи масирана полицейска операция...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка 6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
За летния сезон: Доставките на авиационно гориво за летищата в София, Варна и Бургас са осигурени За летния сезон: Доставките на авиационно гориво за летищата в София, Варна и Бургас са осигурени
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Властите в Гърция забраниха достъпа до плаж заради авария в района на курорта Пефкохори Властите в Гърция забраниха достъпа до плаж заради авария в района на курорта Пефкохори
Чете се за: 01:45 мин.
По света
ЕК: Всяка държава сама решава за формата и нивото на подкрепа за...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Швеция прехвана два руски изтребителя близо до въздушното си...
Чете се за: 01:10 мин.
Европа
Все по-близо до споразумение: Иран потвърди, че първоначалната...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Предсрочно: Възстановяват движението на метрото между станциите...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ