Парижките катакомби са отново отворени за посетители

Парижките катакомби отвориха отново за посетители – по-добре защитени и с нови съоръжения, след като бяха затворени за шест месеца, съобщи ДПА.

С помощта на нови технически инсталации, включително модерна система за пречистване на въздуха, катакомбите са по-добре запазени от преди, допълва агенцията.

Директорът на музея Изабел Нафу обясни, че мястото е уязвимо – в коридорите влажността е около 90%, а микроорганизмите се заселват върху костите и ги разрушават. В допълнение въглеродният двуокис и бактериите, внасяни от около 600 000 посетители годишно, променят деликатния климат в лабиринта.

Парижките катакомби са създадени в края на XVIII век по време на здравна криза. Претъпканите гробища в сърцето на Париж, където мъртвите били поставяни плътно един до друг, се смятали за заплаха за общественото здраве.

От 1786 г. нататък градът пренася останките на около 6 милиона души в изоставени варовикови кариери в южната част на Париж – дълбоко под земята.

От 1810 г. черепите и костите са подредени един върху друг като стени и са украсени с надписи и философски цитати.