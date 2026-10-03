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Парламентарни избори в Латвия

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Силно фрагментираната политически сцена обаче може да затрудни съставянето на правителство

избори, Латвия
Снимка: БТА
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Парламентарни избори в Латвия. В Сейма - как се нарича латвийския парламент, се избират 100 депутати, с 4 годишен мандат.

Според последните социологически проучвания властта вероятно ще остане в ръцете на настоящия проукраински министър-председател Андрис Кулбергс и неговата центристката формация „Обединена листа“ .

Силно фрагментираната политически сцена обаче може да затрудни съставянето на правителство, коментират политолози.

На второ място остава открито проруската партия „Суверенна власт“.

Сигурността и икономиката бяха основните теми в кампанията за Сейма.

Андрис Кулбергс обеща повече възможности за противодействие срещу дроновете и поддържане на разходите за отбрана на ниво 5% от брутния вътрешен продукт - едно от най-високите нива сред държавите членки на НАТО.

Според „Суверенна власт“ Латвия трябва да спре каквато и да било помощ за Украйна и да се съсредоточи върху вътрешните си проблеми - и най-вече върху разходите за живот.

#възможност за съставяне на правителство #Литва #парламентарни избори

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