Парламентът ограничи мандатите в управата на БНБ: До 14 години за членовете на ръководството

Членовете на управителните органи на БНБ няма да могат да заемат длъжността си за повече от общо 14 години. Това реши парламентът, като прие на второ четене промени в Закона за кредитните институции. Ограничението няма да се прилага единствено за гуверньора на централната банка. Промяната ще важи за всички нови назначения, направени след началото на 2026 година, като целта е да се гарантират независимостта и регулярната ротация в управлението на БНБ.

Променя се и регламентацията за извършване на оценки за надеждността и пригодността на членовете на ръководните органи и на лицата, заемащи ключови позиции в банките. По-големи правомощия получават надзорните органи при проследяването на пруденциално значими трансакции с цел да се гарантира стабилността на цялата система.

Промените предвиждат още клоновете на банки от трети държави да поддържат по всяко време минимален гаранционен капитал. За клоновете от първа категория той трябва да бъде най-малко 2,5% от средната стойност на пасивите за последните три годишни отчетни периода, а за новолицензираните клонове – от стойността на пасивите към момента на лицензиране, но не по-малко от 10 млн. евро.

За клоновете на банки от втора категория минималният гаранционен капитал ще бъде 0,5% от средната стойност на пасивите за последните три годишни отчетни периода, а за новолицензираните клонове – от стойността на пасивите към момента на лицензиране, но не по-малко от 5 млн. евро.