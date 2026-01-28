БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:12 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Парламентът разреши първа помощ с дефибрилатори от немедицински лица

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
все повече шофьори свидетели птп биха оказали първа помощ пострадали какви причините
Слушай новината

Първа помощ с автоматични външни дефибрилатори при спешни случаи ще могат да оказват всички лица, независимо че не са лекари или не са преминали специално обучение, намиращи се на мястото на инцидента. Това реши парламентът, приемайки промени в Закона за здравето, с които се регламентира оказването на първа помощ от немедицински лица.

Досега първа помощ с автоматични външни дефибрилатори можеха да оказват само лекари или обучени от тях лица без медицинско образование. Според приетите промени оказалите първа помощ се освобождават от отговорност, ако реанимационната дейност се окаже неуспешна. Досегашните разпоредби в здравното законодателство предвиждаха лице, което оказва медицинска помощ или извършва здравна дейност, без да има необходимата професионална квалификация по медицинска професия за това, ако не подлежи на по-тежко наказание, да се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.

Обществените места, на които могат да се разполагат автоматични външни дефибрилатори, ще се определят с наредба на министъра на здравеопазването, предвиждат още промените в Закона за здравето. Според друга промяна всяко лице, което се намира на мястото на инцидент с възникнало спешно състояние, е длъжно да информира за това на единния европейски номер за спешни повиквания 112, а не както беше досега – да се обади в най-близко разположения център за спешна медицинска помощ, друго лечебно заведение или полицейско управление.

#оказване на първа помощ #Закон за здравето #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
1
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов
2
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
3
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
4
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Спортните събития, които бележат 2026 година
5
Спортните събития, които бележат 2026 година
Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се бори за властта и да стане премиер
6
Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Политика

Правителството в оставка одобри до 260 млн. евро за социални плащания и разходи за персонал
Правителството в оставка одобри до 260 млн. евро за социални плащания и разходи за персонал
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Чете се за: 02:35 мин.
България и Сърбия с проект за откриване на ГКПП „Калотина - Градина“ 2 България и Сърбия с проект за откриване на ГКПП „Калотина - Градина“ 2
Чете се за: 03:37 мин.
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински сестри Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински сестри
Чете се за: 05:42 мин.
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
Чете се за: 00:27 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не" Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не" Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ