Народното събрание ще гласува ветото на президента върху Изборния кодекс

Депутатите започват работа с гласуване на ветото на президента върху промените в Изборния кодекс. Илияна Йотова върна за преразглеждане решението на Народното събрание за ограничаване до 20 изборни секции в държавите извън Европейския съюз.



Правната комисия преодоля ветото на държавния глава с гласовете на ГЕРБ, "Възраждане", ИТН и един глас на БСП. Новият председател на партията Крум Зарков изрично препоръча представителите на партията в парламента да подкрепят ветото на президента. От гласовете им в пленарната зала зависи дали промените в Изборния кодекс ще влязат в сила или ще гласуваме по правилата досега.



В предварителната програма на парламента е заложено и гласуване на промени в състава на някои от комисиите, след като министрите от правителството на Росен Желязков се върнаха в пленарната зала. Предвидено е и да се гласуват правилата за избор на подуправител на БНБ след като поста беше освободен от служебния премиер Андрей Гюров