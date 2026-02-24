БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Специално пред БНТ: Николай Младенов за...
Чете се за: 13:35 мин.
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 03:02 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

Образователното министерство също се готви за изборите

Елиана Димитрова
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Образователното министерство също се готви за изборите
Снимка: БТА
Образователното министерство също се готви за изборите. Според служебния министър Сергей Игнатов българското училище трябва да остане свободно от политическа агитация. Днес той се срещна с всички началници на Регионални управления на образованието както и с представители на МВР. Според Игнатов правителството ще направи всичко възможно за честни и прозрачни избори.

Министерството на образованието и науката ще създаде спокойна обстановка за образователния процес, обеща министър Сергей Игнатов, като според него в никакъв случай системата на трябва да се политизира.

Сергей Игнатов, служебен министър на образованието и науката: "Основното, на което аз наблегнах е необходимостта българското училище да се запази абсолютно свободно от всякаква политическа агитация и да не се допускат партизанщини и всякакви такива неща."

Възможно е някъде по време на родителски срещи да се прави политическа агитация, призна Игнатов, но каза, че се надява това да са изключения. На училищата в изборния период ще има двойно наблюдение - от МВР и от просветното министерство, стана ясно още след срещата. След въпрос на "По света и у нас" ще бъде ли отнет лиценза на частното училище "Космос", където е учило убитото на Околчица 15-годишно момче, Игнатов отговори, че докладът от проверката все още не е готов.

Сергей Игнатов, служебен министър на образованието и науката: "Когато докладът дойде, там ще има предписания. Първо трябва да видя документално как е всичко и тогава, не аз еднолично, а съответно ние ще вземе решение какво да правим. Там имаме трагичен случай ужасен,но има още 140 деца в това училище с техните семейства."

Утре за второ четене в комисия влизат промените в Закона за училищното образование, каза още Сергей Игнатов. Сред тях са въвеждането на новия предмет "Добродетели и религии", забраната да ползване на телефони в клас и преобразуването на математическите гимназии в специализирани училища.

#служебен министър на образованието #подготовка за изборите #МОН #Сергей ИГНАТОВ

