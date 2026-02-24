БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И социалното министерство влиза в битката с купения вот

Цанка Николова
Всичко от автора
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Според служебния министър Хасан Адемов ведомството ще се стреми към прекратяването на практиката "хляб срещу глас"

И социалното министерство влиза в битката с купения вот
Снимка: БТА
И социалното министерство влиза в битката с купения вот. Според служебния министър Хасан Адемов ведомството ще се стреми към прекратяването на практиката "хляб срещу глас" и ще извършва внезапни проверки. По думите му социалната политика по никакъв начин не трябва да бъде използвана като инструмент за влияние при провеждането на изборите.

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика: "През последните години наблюдаваме участие на структурите на МТСП при реализирането на контролиран и корпоративен вот. Какво имам предвид - МТСП и регионалните дирекции имат възможност да влияят на входа на системата чрез определяне на списъци, чрез определяне на бенефициенти на социални помощи чрез програмите за заетост да повлияят по един или друг начин на правото на глас на българските граждани. Пак повтарям за нас е най-важното да не допуснем намеса на социалните служби в предстоящите парламентарни избори."

