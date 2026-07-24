Парламентът ще гласува на второ четене държавния бюджет за 2026 година

Държавният бюджет ще бъде оконачелно гласуван днес в парламента.



Над 13 часа отне на депутатите вчера да обсъдят предложенията на различните партии за промени. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свърхдефицит и взимането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е наследен и обещеха реформи за догодина.

Държавният бюджет е със заложени рекордни нива на приходите и разходите, както и дефицит от 7,2 млрд. евро.

Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3 на сто.

От Министерството на финансите планират свръхдефицитът от 5,7% да влезе в норма до 3 на сто до края на 2028 година.

В същото време обаче ще продължи да расте дългът, който ще надхвърли 50 милиарда евро при близо 38 милиарда тази година. Очаква се бюджетът да влезе в сила от 1 август.