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Първа лига: Ботев Пловдив - ЦСКА 2:0 (ГАЛЕРИЯ)
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18:42, 22.11.2026
Спорт
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Снимки: Startphoto.bg
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#Първа лига 2026/2027
#ПФК Ботев Пловдив
#ПФК ЦСКА София
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