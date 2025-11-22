Първи барелеф на Васил Левски открит в италианския град Монца

В италианския град Монца беше официално поставен барелеф на Васил Левски. Инициативата е на Генералното консулство на България в Милано и генералния консул Ана Паскалева, заедно с община Карлово.

Барелефът е разположен на историческия площад „Сан Паоло“ и това е първият паметник на Левски в Италия. Скулптурата е дело на Борис Борисов,

Официалната церемония включи приветствия от институциите, поднасяне на венец, благослов от отец Васил Василев и рецитал на стихове, посветени на Апостола.

Монца е вторият град в Ломбардия, след Милано, с най-много българи и важен административен център. Новият барелеф е не само почит към Левски, но и символ на силните културни и дипломатически връзки между България и Италия, които продължават повече от 145 години.