Първи гол за Милен Желев в Румъния

Българският защитник Милен Желев вкара първия си гол в румънското първенство на третата година, откакто играе на север от река Дунав, и това се случи в мача на неговия тим Оцелул (Галац) срещу гранда ФКСБ (Футболен клуб Стяуа Букурещ). Срещата от 26-ия кръг на редовния сезон обаче завърши с успех на столичния тим с 4:1.

Благодарение на този успех, румънският шампион се изкачи до 8-мо място, с 40 точки и се доближи с две от последната позиция в плейофите, заета от Университатя Клуж.

ФКСБ доминираше в началото на мача в Галац, но противно на хода на играта, Оцелул „размрази“ резултата. Изненадващо, българинът Милен Желев тръгна сам в атака, получи топката от тъч и влезе в наказателното поле. Там Габриел Дебелюх опита да му я отиграе, но Желев видя, че кълбото остава без контрол и ритна топката в мрежата за 1:0.

Още до почивката обаче ФКСБ обърна хода на мача с два гола на Даниел Бирлигя. В 54-ата минута Диего Цивулич от Оцелул беше отстранен с директен червен картон, а до края на срещата паднаха още два гола в тяхната врата. Първо Дариус Олару направи 1:3 в 66-ата, а в 79-ата минута Флорин Танасе оформи и крайния резултат.

Милен Желев пристигна от Арда (Кърджали) в румънското първенство през лятото на 2023-а година и до момента не беше вкарвал гол.

Оцелул пък е на 10-о място в класирането на Суперлигата и е ясно, че ще играе в групата за оставане и разпределение на местата от 7-о до 16-о.