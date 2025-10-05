Първи парламентарни избори в Сирия след падането на режима на Асад

В Сирия днес се провеждат първите парламентарни избори след падането на режима на Башар Асад. Гласуването за сирийското народно събрание не е пряко.

Гражданите избират електорални представители, които ще назначат 2/3 от депутатите в 210-членния парламент. Временно изпълняващият длъжността президент Ахмед ал-Шараа ще назначи пряко останалите.

Три избирателни окръга няма да гласуват от съображения за сигурност – две провинции, контролирани от кюрдите, както и областта Суейда, където през изминалите месеци имаше сблъсъци между религиозното малцинство друзи и бедуините.

Ал-Шараа управлява Сирия от декември 2024 г., когато след преврат падна режимът на Асад.

В продължение на 13 години страната беше обхваната от война, което доведе до образуването на много фракции, борещи се за власт.

След преврата Башар Асад и семейството му получиха политическо убежище в Русия, където живеят и в момента.