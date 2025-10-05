БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Първи парламентарни избори в Сирия след падането на режима на Асад

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази

Гласуването за сирийското народно събрание не е пряко

парламентарни избори Сирия
Снимка: БТА
Слушай новината

В Сирия днес се провеждат първите парламентарни избори след падането на режима на Башар Асад. Гласуването за сирийското народно събрание не е пряко.

Гражданите избират електорални представители, които ще назначат 2/3 от депутатите в 210-членния парламент. Временно изпълняващият длъжността президент Ахмед ал-Шараа ще назначи пряко останалите.

Три избирателни окръга няма да гласуват от съображения за сигурност – две провинции, контролирани от кюрдите, както и областта Суейда, където през изминалите месеци имаше сблъсъци между религиозното малцинство друзи и бедуините.

Ал-Шараа управлява Сирия от декември 2024 г., когато след преврат падна режимът на Асад.

В продължение на 13 години страната беше обхваната от война, което доведе до образуването на много фракции, борещи се за власт.

След преврата Башар Асад и семейството му получиха политическо убежище в Русия, където живеят и в момента.

#Сирия #парламентарни избори #Башар Асад

Последвайте ни

ТОП 24

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Четвърта жертва на потопа в Елените
3
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
4
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
5
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
6
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
2
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
4
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
6
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...

Още от: Близък изток

Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар
Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар
Започват преговорите за освобождаване на израелските заложници в Газа Започват преговорите за освобождаване на израелските заложници в Газа
Чете се за: 03:02 мин.
Преговорите за Газа се подновяват - Хамас прие частично плана на Тръмп Преговорите за Газа се подновяват - Хамас прие частично плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован 505 дни в плен на Хамас (ЕКСКЛУЗИВНО) "След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован 505 дни в плен на Хамас (ЕКСКЛУЗИВНО)
Чете се за: 20:02 мин.
Израел се подготвя да посрещне останалите заложници Израел се подготвя да посрещне останалите заложници
Чете се за: 03:50 мин.
Хамас готови за преговори по плана на Тръмп за мир Хамас готови за преговори по плана на Тръмп за мир
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край Варна - видео от инцидента
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Не е пострадал водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край Варна Не е пострадал водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край Варна
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево "Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Все още има места без ток в Трънско
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ