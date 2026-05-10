НА ЖИВО: Третият етап от Джиро д'Италия в България по...
Патриарх Даниил: Днешният празник е показателен за зрелостта на българската православна църква

Българската православна църква отбеляза 73 години от възстановяването на патриаршията

Голямо е значението на днешния празник, защото това говори за зрелостта на съответната поместна църква. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Днес той възглави в катедралата „Св. Александър Невски" литургия по повод 73 години от възстановяването на Българската патриаршия.

На днешния ден през 1953 година е възстановено патриаршеското достойнство на Българската православна църква – третата патриаршия, каза патриархът.

Първата българска патриаршия е свързана с Първото българско царство. Българската църква получава патриаршески статут през X век, по времето на цар Симеон Първи Велики, или окончателно признат при цар Петър Първи. Центрове са били Преслав и по-късно Охрид. Втората българска патриаршия – след въстанието на Асеневци и възстановяването на българската държава през 1185 г. се възстановява и патриаршията, този път в Търново. Това е патриаршията на Второто българско царство. Последният търновски патриарх е Евтимий Търновски. След падането на Търново под османска власт през 1393 г. патриаршията е премахната.

След Освобождението българската църква първо е Българска екзархия (от 1870 г.). През 1953 г. тя отново получава патриаршески ранг. Затова се говори за Трета патриаршия, или трето историческо съществуване на българската патриаршия. Това има не само административно, но и символично значение – подчертава приемствеността между средновековната българска държавност, църковна независимост и съвременната Българска православна църква.

„Дай Боже, ние в днешно време да съумеем да отговорим на това високо призвание – Църквата ни да ражда светци, да просвещава поверения ѝ народ в православната вяра, да отстояваме православната вяра в днешните трудни времена и да водим поверените ни човеци към спасение“, каза още патриарх Даниил.

