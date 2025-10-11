Патриарх Даниил отслужи света литургия в храма "Свето Благовещение" в Разлог

Негово светейшество българският патриарх Даниил отслужи Божествена света литургия тази сутрин в храма "Свето Благовещение" в Разлог, по случай 113 години от освобождението на града.

Празничната програма продължава през целия ден, а на централния площад тази вечер патриарх Даниил ще отправи приветствие към жителите и гостите на града.