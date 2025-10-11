БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Патриарх Даниил отслужи света литургия в храма "Свето Благовещение" в Разлог

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Малинова
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази
Патриарх Даниил отслужи света литургия в храма "Свето Благовещение" в Разлог
Снимка: БТА
Слушай новината

Негово светейшество българският патриарх Даниил отслужи Божествена света литургия тази сутрин в храма "Свето Благовещение" в Разлог, по случай 113 години от освобождението на града.

Празничната програма продължава през целия ден, а на централния площад тази вечер патриарх Даниил ще отправи приветствие към жителите и гостите на града.

Негово светейшество патриарх Даниил: "Днес да ценим свободата, която Господ ни е дал първо, свободата да избираме между добро и зло. И да избираме доброто, да вършим това, което е полезно, което Бог ни е заповядал. Защото тогава и само тогава можем да бъдем свободни."

#Българският патриарх Даниил #патриарх Даниил #Разлог #Света литургия

Последвайте ни

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
2
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
3
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
4
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
5
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и...
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие
6
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
3
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Регионални

Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
Приключва ремонтът на 8 км от АМ "Тракия" в платното за Бургас в Пазарджишка област Приключва ремонтът на 8 км от АМ "Тракия" в платното за Бургас в Пазарджишка област
Чете се за: 03:55 мин.
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Чете се за: 03:47 мин.
Софийският маратон променя движението в центъра днес и утре Софийският маратон променя движението в центъра днес и утре
Чете се за: 00:40 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
13506
Чете се за: 00:30 мин.
Казус в брезнишко село: Какво се случва при липса на кандидати за кмет? Казус в брезнишко село: Какво се случва при липса на кандидати за кмет?
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Борислав Гуцанов: Догодина да е годината на младите семейства и да увеличим доходите им Борислав Гуцанов: Догодина да е годината на младите семейства и да увеличим доходите им
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Николай Денков за варненския кмет: Видяхме вчера нова серия от същия сериал Николай Денков за варненския кмет: Видяхме вчера нова серия от същия сериал
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Планът за мир: Хиляди палестинци се завръщат в Газа
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Проф. Тодор Кантарджиев: Лятото беше дълго, затова очаквам грипът...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Софийският маратон променя движението в центъра днес и утре
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ