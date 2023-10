Павел Котов надви Миомир Кецманович за място на финала на тенис турнира в Стокхолм

Руснакът Павел Котов се класира за финала на турнира по тенис за мъже на твърди кортове в Стокхолм (Швеция) от сериите АТП 250 с награден фонд 673 630 евро.

24-годишният Котов надигра сърбина Миомир Кецманович в първия полуфинал на надпреварата с 6:3, 6:4. Мачът продължи час и 32 минути.

Финалът ще бъде първи на ниво АТП за Павел Котов, който бе извън топ 200 в световната ранглиста в началото на сезона.

По един пробив в двата сета бе достатъчен за руския тенисист, който очаква съперника си в битката за трофея от втория полуфинал по-късно днес между шампиона от 2011 година Гаел Монфис (Франция) и Ласло Джере (Сърбия).

