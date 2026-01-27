Нетаняху заплаши Иран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заплаши да удари Иран със сила, каквато страната „никога не е виждала преди“, ако Техеран направи „грешката“ да атакува Израел.

Израел няма да позволи създаването на палестинска държава, и със сигурност не в Газа, заяви още Бенямин Нетаняху.Той каза , че страната му ще запази контрол върху сигурността над цялата зона, простираща се от река Йордан до Средиземно море.„Чувам, че бих позволил създаването на палестинска държава в Газа. Това не се е случило и няма да се случи“, заяви Нетаняху на пресконференция, като подчерта, че „многократно е предотвратявал създаването на палестинска държава“.