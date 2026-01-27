Шиникова е четвъртфиналистка на двойки в Шарм ел Шейх

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

Българката и Гая Скварчалупи (Италия), поставени под №1 в схемата, победиха с 6:3, 6:7(5), 12:10 Еунджи Лий и Джонг Мун от Южна Корея. Срещата продължи час и 44 минути.

Шиникова и Скварчалупи спасиха един мачбол в шампионския тайбрек и от четвъртата си възможност стигнаха до победата.

На четвъртфиналите българката и италианката ще играят срещу японките Сае Ногути и Шихо Цуджиока.

В схемата на сингъл Изабелла Шиникова е първа поставена и ще започне утре с мач срещу Шихо Цуджиока (Япония).