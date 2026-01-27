БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи

У нас
28 л/кв. м е падналият дъжд до тази сутрин, а по-високите части в района вали сняг

отводняват мазета дворове кюстендил селата обилните валежи
Снимка: БТА/Архив
Екипи на Община Кюстендил и противопожарната служба отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи. 28 литра на кв. метър е падналият дъжд до тази сутрин, а по-високите части в района заваля и сняг.

Екипите са реагирали на няколко сигнала и проблемни ситуации в града и селата Соволяно, Катрище, Търновлаг и Пиперков чифлик, където са били залети дворове. Наводнени сгради е имало в квартал "Изток".

Благодарение на бързата реакция на екипите на Общинското предприятие "Чистота" са предприети адекватни действия и е предотвратено нанасянето на щети. Постоянно се следи нивото на река Банщица, която преминава от единия до другия край на града. То е по-високо от обичайното, но няма място за притеснение.

"Отводняват се дворове, както и приземни етажи", добави кметът на Кюстендил Огнян Атанасов.

#отводняваване #Кюстендил #наводнени мазета

