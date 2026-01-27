Успешен старт за Елизара Янева в Порто

Елизара Янева започна с успех турнира в Порто. Българката елиминира водачката в схемата Греет Минен с 3:6, 6:1, 7:5 след почти два часа игра.

Опитната 28-годишна белгийка, 123-а в световната ранглиста, започна по-добре и поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, но във втората част българската тийнейджърка доминираше и даде само гейм на съперничката.

В решаващия трети сет белгийката проби и сервираше за победата при 5:4, но със серия от три поредни гейма Янева реализира обрат, за да запише престижна победа срещу бившата номер 45 в света.

Българката е 319-а в класацията на WTA в момента, но има всички шансове да пробие за първите път след първите 300 при жените през следващата седмица след доброто си представяне от началото на сезона, в това число класирането за финал на турнир в Манчестър преди десетина дни.