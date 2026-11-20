ДПС ще подкрепи кандидатите за Висш съдебен съвет, с изключение на Емил Дечев, Андрей Янкулов и кандидатката на „Възраждане“. Това заяви лидерът на партията Делян Пеевски. От партията прочетоха и кои ще са избраните членове.
“Има мнозинство. Ние ще подкрепим всички кандидати извън Дечев по обясними причини. Смутени сме много от всичко, което жена му казва за него и такъв човек да управлява съдебната власт. А министърът, който проведе най-нечестните избори с полицейски натиск, огромен, нали това е абсурдно да бъде подкрепен. И Янкулов, човекът, който е натискал институциите за “Петрохан”. Най-некадърният правосъден министър, който е имала България. “Възраждане” не може да ги подкрепим по идеологически причини. Другите ще ги подкрепим, за да може вече цялата отговорност за съдебната власт да бъде върху новата сглобка и вече няма как. Те да имат различна политика в парламента при условие, че заедно си избират съдебната власт, заедно ще си избират главен прокурор, заедно ще си избират шеф на ВАС и всички други надолу началници в съдебната власт.”
По думите му новият състав на ВСС вече е ясен и договорен.
“Всичко е договорено, всичко е договорено между управляващите ПП-ДБ. Това си е техният ВСС, подчертавам. Надявам се днес никога повече ВСС и който и да било от съдебната власт да не бъде преписван на ДПС.”
“Оттам нататък честито на сватбата днес и на кой е булката и кой е младоженецът. "
депутатът от ДПС Хамид Хамид прочете от имената на 11-те кандидати, които според партията ще бъдат избрани. Това стана, преди гласуването да е започнало.
“Ето ги новите чинове на новия Висш съдебен съвет. Това са Петьо Славов, Емил Дечев и Катерина Салкова, Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Красимир Къмсалов, Иван Калибацев, Калин Баталски, Таня Радуловска, Иван Арабаджиев и Цвятко Лазаров в честито на новоизбрания до договорения. Това по тъмни. Това е договорено от новата сглобка. Честито на новата сглобка.”