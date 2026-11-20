ГЕРБ ще участват в гласуването за членове на ВСС от парламентарната квота и ще подкрепят всички професионалисти. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите в парламента.

"Ще участваме в гласуването. И последното ми решение, защото слушах тези от новата сглобка какво говорят ПП - ДБ с уж проруската партия, проруското правителство, проруския премиер, проруския президент. Така че участваме във всички гласувания. Ще подкрепим всички професионалисти, които сутринта на група Рая ги чете, и има 12, 13, 14 човека, които заслужават да ги подкрепим." "Има хора, които не са били и партийци. Има хора, които не са били министри. Макар че някои от тях пък аз лично като Янкулов го уважавам. Но това, което мисля, че ще направят колегите, примерно Тома Биков категорично за Дечев заради домашното насилие не иска да гласува. И ви казвам: няма да гласува. Така че за някои ще има шарено гласуване от страна на групата."

Борисов коментира и атаките с дронове в Черно море.

"Журналист: Господин Борисов, вчера Путин призна, че в крайна сметка Русия атакува кораби в Черно море. - Премиерът Радев категорично не приема тези признания, искат доказателства от Путин, че той ги е атакувал. А ние имаме вече толкова мощни системи вчера, защото, нали, тези кръглоземните, както се наричат, едни умни, красиви, други кръглоземни, то стана чудо. Даже лястовичка, ако мине, я хващат. А пък не могат да хванат дроновете. И вчера, нали, ги гледахме и се забавлявахме. Така че, нали, разбрахте за Радев не приема признанията на Путин за доказателства. Иска други доказателства, по възможност от партньори."

Според лидерът на ГЕРБ "Прогресивна България" ще гласува различно за членовете на ВСС.