Пеп Гуардиола: Трябва да се справяме по-добре с това, което не сме направили през сезона

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че не обръща внимание на резултатите на конкурентите в битката за титлата във Висшата лига и призова своите футболисти да се концентрират върху собственото си представяне.

Изказването му идва след победата на Арсенал над Уест Хям, която увеличи преднината на „артилеристите“ на върха на класирането. Въпреки това Гуардиола остава спокоен.

"Всичко е както беше преди няколко дни. От опита си съм научил, че това, което не можеш да контролираш, трябва да бъде забравено. Трябва да се фокусираме върху нашата работа и да се поставим в по-добра позиция“, коментира испанският специалист.

Сити има възможност да съкрати дистанцията при успех срещу Кристъл Палас, но наставникът предупреди, че двубоят няма да бъде лесен, въпреки колебливата форма на съперника.

"Те имат качество. Възможно е да не са постоянни, но остават опасен отбор“, каза Гуардиола, като допълни, че не очаква съперниците да подценят нито един мач до края на сезона.

Испанецът коментира и натоварената програма пред "гражданите“, които в рамките на седмица ще играят срещу Палас, след това срещу Челси във финала за Купата на Англия, а след това и гостуване на Борнемут.

"Трябва да мислим за ротации. Програмата е тежка и ще трябва да управляваме състава внимателно“, добави той.

Гуардиола потвърди, че контузените Родри и Абдукодир Хусанов се възстановяват добре, но не уточни дали ще бъдат на разположение за следващия мач.