Перуджа и Осака ще спорят за златните медали на световното клубно първенство по волейбол за мъже

Италианският Перуджа и японският Осака са финалистите на световното клубно първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Белен, Бразилия. Мачът за трофея е днес от 21:30 ч. българско време.

Перуджа се стреми към своята трета световна титла, докато Осака търси първи исторически триумф за Япония в този турнир.

Двата тима вече се срещнаха в груповата фаза, където изиграха драматичен петсетов двубой. Перуджа спечели с 3:2 след повече от два часа игра.

На полуфиналите италианският тим победи бразилския Волей Кампинас с 3:0, а Осака надигра полския Варта Заверче с 3:0.