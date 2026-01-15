Пета поредна победа и първо място в Тихоокеанската дивизия за Лас Вегас

Марк Стоун вкара в 25-ата секунда на продължението, а Вегас надделя над домакина Лос Анджелис с 3:2 и постигна пета поредна победа, с което събра 56 точки и излезе еднолично на върха в Тихоокеанската дивизия на Националната хокейна лига.

Брейдън Бауман и Мич Марнър също отбелязаха, а Джак Айхел даде три асистенции за успеха.

Кевин Фиала се отличи с гол и асистенция при изравнителното попадение за 2:2 на Бранд Кларк 1:27 минути преди края на редовното време, с което Лос Анджелис си осигури точка, но остана само с една победа в последните си пет мача от шампионата.

Бъфало също продължи добрата си серия, след като надделя с 5:2 срещу гостуващия Филаделфия и спечели за 14-и път в 16 срещи от 9 декември насам. Расмус Далин реализира два гола, а Райън МакЛауд допринесе с попадение и асистенция. Играчите на домакините показаха и страхотна успеваемост в атака, като вкараха пет пъти от само 14 точни изстрела.

Отава се наложи над Ню Йорк Рейнджърс с 8:4, нанасяйки четвърта поредна домакинска загуба на съперника и общо пета последователна. Осем различни играчи се разписаха за канадците, като от тях изпъкнаха Брейди Ткачък, който записа своя гол номер 200 в лигата и даде три асистенции, както и Дилън Козънс, завършил с попадение и две асистенции.

Нико Хишир реализира втория си гол в мача 1:18 минути преди края на продължението и донесе победата на Ню Джърси над гостуващия Сиатъл с 3:2. Коди Глас също вкара за успеха.

Джаред Маккан се отличи с попадение и асистенция за съперника.