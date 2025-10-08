Заместник-председателят на Българската федерация по конен спорт Петър Чолаков, беше избран за втори вицепрезидент на Европейската федерация по конен спорт (EEF). Това се случи на Генералната асамблея на организацията в Сан Марино.

Чолаков получи доверието на европейската конна общност с резултат от 25 гласа от общо 39 гласували национални федерации.

"Този избор е признание и значимо постижение за българския конен спорт, Българска федерация по конен спорт и нейната роля в европейските структури", написаха от БФКС.