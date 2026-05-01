Пети пореден дуел между Зверев и Синер

Станко Димов
Италианецът спечели и четирите им последни срещи – в Париж, Индиън Уелс, Маями и Монте Карло.

Александър Зверев се класира за нов финал на турнира в Мадрид и ще се изправи срещу световния №1 Яник Синер в сблъсък с изключително високи залози.

Германецът си осигури място в мача за трофея след убедителна победа с 6:2, 7:5 над 21-годишния белгиец Александър Блокс. Това бе 30-и успех за Зверев в испанската столица, с който той се превърна в едва третия тенисист, достигал финала в Мадрид поне четири пъти, редом до Роджър Федерер и Рафаел Надал.

„Много съм щастлив, че съм на финал. В началото на турнира имах тежки мачове, но сега гледам напред към нов двубой със Синер. Очаквам труден мач – по-добрият ще спечели в неделя“, заяви Зверев.

Поставеният под №2 в схемата продължи силното си представяне, след като на четвъртфиналите отстрани Флавио Коболи. Срещу Блокс германецът наложи контрол още от началото, демонстрирайки по-голяма стабилност в дългите разигравания и ефективност при атаките.

Финалът в неделя ще бъде пети пореден сблъсък между Зверев и Синер на ниво Мастърс 1000. Италианецът спечели и четирите им последни срещи – в Париж, Индиън Уелс, Маями и Монте Карло – без да загуби сет, като тази серия го изведе обратно на върха в световната ранглиста и го доближи до историческо постижение. До момента никой тенисист не е печелил пет поредни титли от тази категория.

Въпреки това Зверев има основания за оптимизъм, тъй като вече е двукратен шампион в Мадрид. За Синер това ще бъде първи финал на този турнир.

„Той е спокоен и очевидно се наслаждава на играта си. В момента тенисът изглежда лесен за него. Може би в неделя ще се опитам да му създам повече трудности. В последните ни мачове не успях да го победя, но ще дам всичко от себе си“, добави германецът.

В самия полуфинал Зверев спечели първия сет без затруднения, но във втория срещна по-сериозна съпротива. Белгиецът, участник във финалите за младите таланти през 2025 година, отрази седем точки за пробив, преди германецът да стигне до решителния брейк в 11-ия гейм. Впоследствие Зверев затвори мача без колебание.

Свързани статии:

Яник Синер с пети пореден финал на Мастърс 1000 ниво
Яник Синер с пети пореден финал на Мастърс 1000 ниво
Италианецът е на прага на рекорд в престижните серии.
Чете се за: 02:20 мин.
ТОП 24

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
2
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание
3
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското...
С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от Априлското въстание
4
С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от...
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
5
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
Заради Ормузкия проток: Тръмп обмисля изтегляне на американските войски от Испания и Италия
6
Заради Ормузкия проток: Тръмп обмисля изтегляне на американските...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: ATP

Яник Синер с пети пореден финал на Мастърс 1000 ниво
Яник Синер с пети пореден финал на Мастърс 1000 ниво
Григор Димитров отказа участие в квалификациите на Мастърс турнира в Рим Григор Димитров отказа участие в квалификациите на Мастърс турнира в Рим
Чете се за: 00:52 мин.
Александър Зверев с убедителен реванш над Коболи и място на полуфинал в Мадрид Александър Зверев с убедителен реванш над Коболи и място на полуфинал в Мадрид
Чете се за: 01:22 мин.
Карлос Алкарас подкрепи брат си от трибуните в Мадрид Карлос Алкарас подкрепи брат си от трибуните в Мадрид
Чете се за: 01:05 мин.
Александър Блокс детронира Каспер Руд за исторически полуфинал в Мадрид Александър Блокс детронира Каспер Руд за исторически полуфинал в Мадрид
Чете се за: 01:30 мин.
Още едно голямо име се оттегли от "Ролан Гарос" Още едно голямо име се оттегли от "Ролан Гарос"
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена 150-годишнината от Априлското въстание
С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена...
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
България отбеляза 150 години от Априлското въстание с възстановки и почит към героите (ОБЗОР) България отбеляза 150 години от Априлското въстание с възстановки и почит към героите (ОБЗОР)
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Президентът започва консултациите с парламентарно представените партии на 5 май Президентът започва консултациите с парламентарно представените партии на 5 май
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Разследват причините за тежката катастрофа край Ботевград с пет жертви
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Продължаване на войната с Иран: Ще поиска ли Доналд Тръмп...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Тръмп обяви, че ще увеличи с 25% митата за автомобили и камиони от ЕС
Чете се за: 00:50 мин.
По света
