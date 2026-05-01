Пети пореден дуел между Зверев и Синер

Александър Зверев се класира за нов финал на турнира в Мадрид и ще се изправи срещу световния №1 Яник Синер в сблъсък с изключително високи залози.

Германецът си осигури място в мача за трофея след убедителна победа с 6:2, 7:5 над 21-годишния белгиец Александър Блокс. Това бе 30-и успех за Зверев в испанската столица, с който той се превърна в едва третия тенисист, достигал финала в Мадрид поне четири пъти, редом до Роджър Федерер и Рафаел Надал.

„Много съм щастлив, че съм на финал. В началото на турнира имах тежки мачове, но сега гледам напред към нов двубой със Синер. Очаквам труден мач – по-добрият ще спечели в неделя“, заяви Зверев.

Поставеният под №2 в схемата продължи силното си представяне, след като на четвъртфиналите отстрани Флавио Коболи. Срещу Блокс германецът наложи контрол още от началото, демонстрирайки по-голяма стабилност в дългите разигравания и ефективност при атаките.

Финалът в неделя ще бъде пети пореден сблъсък между Зверев и Синер на ниво Мастърс 1000. Италианецът спечели и четирите им последни срещи – в Париж, Индиън Уелс, Маями и Монте Карло – без да загуби сет, като тази серия го изведе обратно на върха в световната ранглиста и го доближи до историческо постижение. До момента никой тенисист не е печелил пет поредни титли от тази категория.

Въпреки това Зверев има основания за оптимизъм, тъй като вече е двукратен шампион в Мадрид. За Синер това ще бъде първи финал на този турнир.

„Той е спокоен и очевидно се наслаждава на играта си. В момента тенисът изглежда лесен за него. Може би в неделя ще се опитам да му създам повече трудности. В последните ни мачове не успях да го победя, но ще дам всичко от себе си“, добави германецът.

В самия полуфинал Зверев спечели първия сет без затруднения, но във втория срещна по-сериозна съпротива. Белгиецът, участник във финалите за младите таланти през 2025 година, отрази седем точки за пробив, преди германецът да стигне до решителния брейк в 11-ия гейм. Впоследствие Зверев затвори мача без колебание.