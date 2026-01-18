Петима българи участваха на лагер, организиран от Бадминтон Европа

Петима български състезатели участваха в лагер, организиран от Бадминтон Европа до 17, до 19 и до 21 години, който се проведе от 12 до 18 януари в Лашко (Словения).

В заниманията се включиха Цветан Иванов, Георги Рупцов, Стилиян Нановски, Елена Попиванова и Цветина Попиванова, съобщават от централата.

Общо в лагера се включиха 66 състезатели, които бяха водени от девет треньора от Европа. Освен тренировките по бадминтон спортистите са имали различни обучения, сред който и медийна изява.

Това е част от подготовката за новия сезон, осигурена от БФ Бадминтон. Спрямо този лагер ще има нова селекцията за предстоящите два кампа през лятото.