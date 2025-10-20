БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

Петима българи в Топ 10 на световния бокс

Най-предно позициониран е Рами Киуан.

Рами Киуан
Снимка: Startphoto.bg
Силното представяне на българските боксьори е отчетено подобаващо от World boxing. Обновената ранглиста на световната федерация включва петима наши национали в Топ 10 на отделните категории.

Най-предно позициониран е Рами Киуан. Европейският шампион и световен вицешампион има актив от 1475 точки, което му отрежда второ място в ранглистата при 75-килограмовите. Той изостава със 175 пункта от лидера Фазлидин Еркинбоев (Узбекистан).

Хавиер Ибаниес е на пета позиция при 55-килограмовите. Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж е с актив от 600 точки. На първо място е Махмуд Сабирхан (Казахстан) с 1650, следван от Рафаел Лосано (Испания) с 1375 и Юниор Рейес (Доминикана) с 975.

Радослав Росенов също е на пето място, но при 60-килограмовите. 7-кратният европейски шампион при подрастващите и бронзов медалист от Световното първенство за мъже в Ливърпул има 600 точки. На първо място е Абдумалик Халоков от Узбекистан с 3000 точки. Втори е Луис де Оливейра (Бразилия) с 1525, а Топ 3 допълва Мунарбек Уулу (Киргизстан) с 975.

Пети е и Семион Болдирев. Само на 18 години той зае тази позиция на sветовното първенство за мъже в Ливърпул в категория до 85 килограма. Представянето към момента му носи 300 точки в дивизията.

В Топ 10 е и Уилиам Чолов. Европейският шампион за младежи и пети от световното първенство в Ливърпул има 300 точки, които му отреждат десета позиция в категория до 80 килограма.

