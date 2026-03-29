Петима българи влязоха във финалите на световния шампионат по сноуборд за младежи

Петима български таланти влязоха във финалните 16 на паралелния слалом от програмата на световното първенство по алпийски сноуборд за младежи и девойки във Фолгария, Италия.

При девойките Андреа Коцинова е 11-та, а Анита Райчева е 12-та. Аглика Георгиева е 20-та, а Биляна Замфирова – 32-ра.

При младежите Георги Караджинов е 12-ти, а 13-ти е Александър Георгов. Димитър Василев е 16-ти, а Генко Дойчинов е 33-ти.

Треньор на отбора е Анатолий Замфиров. Със състезателите във Фолгария е треньорът Илиян Караджинов.