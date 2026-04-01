Петима задържани при полицейска акция срещу купуването на гласове в Шумен

Служители на ОДМВР – Шумен проведоха мащабна специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите. В хода на действията, обхванали няколко общини в областта, са образувани общо седем производства за предлагане на имотни облаги с цел упражняване на вот. Целта на операцията е да се предотвратят и пресекат престъпления против политическите права на гражданите.

Активни действия по проверки са проведени на територията, обслужвана от РУ – Каолиново. В село Тодор Икономово са претърсени 6 адреса. Образувани са 5 досъдебни производства, като са задържани петима души. При процесуално-следствените действия са иззети два тефтера с имена и парични суми, мобилни телефони и общо 241 неистински банкноти с номинал 50 и 100 евро.

В град Върбица, след получена оперативна информация, е извършена проверка в търговски обект в кв. „Трошка“. Открити и иззети са тетрадка с ръкописно изписани лични данни и суми. Собственикът на обекта, 63-годишен мъж с криминални прояви, е отведен за разпит. По случая е образувано бързо производство.

В община Каспичан, при условията на неотложност, са проверени търговски обекти в селата Марково и Косово. Акцията е в резултат на сигнал за незаконна продажба на акцизни стоки и наличие на списъци за изборна търговия. Иззети са два тефтера с данни, които биха могли да са свързани с предстоящия вот. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ – Нови пазар.

Продължават разпитите на свидетели и анализът на иззетите веществени доказателства под надзора на прокуратурата. Работата по документиране на престъпната дейност продължава.

Активна ще бъде и работата с криминалния контингент, за да не се допуска организирането, предлагането и даването на имотна облага на лица, за да гласуват в полза на определена политическа партия или кандидат. Засилено ще бъде полицейското присъствие във всички зони, определени като рискови. Работата на полицейските екипи ще бъде насочена както към предотвратяване на подготвяни нарушения на изборното законодателство, така и към противодействие на конвенционалната престъпност.