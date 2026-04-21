Петя Неделчева: Целта е победа над Испания на световното в Дания

Старши треньорът на националния отбор на България по бадминтон Петя Неделчева-Хранова заяви, че основната цел пред тима на предстоящото Световно отборно първенство „Thomas & Uber Cup“ в Хорсенс (Дания) е победа срещу Испания.

Българските състезателки проведоха последна тренировка у нас преди заминаването си, което е насрочено за утре сутринта. В група D тимът ще се изправи срещу Република Корея, Тайланд и Испания.

"Групата ни е доста тежка – Корея и Тайланд разполагат с много силни състезателки както на сингъл, така и на двойки. Реално, като отбор, можем да търсим победа срещу Испания. Това не означава, че няма да се борим във всички срещи – напротив, ще дадем максимума от себе си“, коментира Неделчева.

Тя подчерта, че турнирът ще бъде ценен опит за състезателките, особено срещу елитни съпернички.

"Ще имаме възможност да видим на какво ниво сме. Момичетата на двойки могат да направят добри мачове срещу Тайланд и Корея, а Калояна Налбантова ще се изправи срещу едни от най-добрите в света“, допълни специалистката.

Неделчева припомни, че това е второ участие на България на финалите след 2016 година и призна, че след европейската титла в Истанбул очакванията към отбора са нараснали.

"Никой не очакваше да станем европейски шампионки, но сега вече има по-големи очаквания. Ще се опитаме да поднесем нова изненада, но най-важното е да играем освободено и на максимума на възможностите си“, каза тя.

Треньорката обърна внимание и на програмата на отбора.

"Най-важното е да няма контузии. Имаме време за адаптация и тренировки на място, а срещите ни са в удобни часове, което също е плюс.“

Паралелно с отборното първенство, основен приоритет до края на сезона остава и Световният шампионат през август в Индия, където амбициите са за медал, особено при сестрите Стефани и Габриела Стоеви.