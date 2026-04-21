Петя Неделчева: Целта е победа над Испания на световното в Дания

Селекционерът на бадминтонистките ни очаква максимална отдаденост във всеки мач от турнира "Thomas & Uber Cup"

Петя Неделчева: Целта е победа над Испания на световното в Дания

Старши треньорът на националния отбор на България по бадминтон Петя Неделчева-Хранова заяви, че основната цел пред тима на предстоящото Световно отборно първенство „Thomas & Uber Cup“ в Хорсенс (Дания) е победа срещу Испания.

Българските състезателки проведоха последна тренировка у нас преди заминаването си, което е насрочено за утре сутринта. В група D тимът ще се изправи срещу Република Корея, Тайланд и Испания.

"Групата ни е доста тежка – Корея и Тайланд разполагат с много силни състезателки както на сингъл, така и на двойки. Реално, като отбор, можем да търсим победа срещу Испания. Това не означава, че няма да се борим във всички срещи – напротив, ще дадем максимума от себе си“, коментира Неделчева.

Тя подчерта, че турнирът ще бъде ценен опит за състезателките, особено срещу елитни съпернички.

"Ще имаме възможност да видим на какво ниво сме. Момичетата на двойки могат да направят добри мачове срещу Тайланд и Корея, а Калояна Налбантова ще се изправи срещу едни от най-добрите в света“, допълни специалистката.

Неделчева припомни, че това е второ участие на България на финалите след 2016 година и призна, че след европейската титла в Истанбул очакванията към отбора са нараснали.

"Никой не очакваше да станем европейски шампионки, но сега вече има по-големи очаквания. Ще се опитаме да поднесем нова изненада, но най-важното е да играем освободено и на максимума на възможностите си“, каза тя.

Треньорката обърна внимание и на програмата на отбора.

"Най-важното е да няма контузии. Имаме време за адаптация и тренировки на място, а срещите ни са в удобни часове, което също е плюс.“

Паралелно с отборното първенство, основен приоритет до края на сезона остава и Световният шампионат през август в Индия, където амбициите са за медал, особено при сестрите Стефани и Габриела Стоеви.

ТОП 24

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
2
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Благоевград
3
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Благоевград
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в София област
4
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в София област
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
5
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
6
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Българските бадминтонистки заминават за световното отборно първенство в Дания
Българските бадминтонистки заминават за световното отборно първенство в Дания
Спортни новини 21.04.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 21.04.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 20.04.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 20.04.2026 г., 20:50 ч.
Джон Корир и Шарон Локеди триумфираха за втора поредна година в маратона на Бостън Джон Корир и Шарон Локеди триумфираха за втора поредна година в маратона на Бостън
Чете се за: 01:17 мин.
Бургас се готви да приеме първия етап от Джиро д‘Италия Бургас се готви да приеме първия етап от Джиро д‘Италия
Чете се за: 02:07 мин.
Спортни легенди влизат в българския парламент, Владимир Николов с най-силен вот в Пловдив Спортни легенди влизат в българския парламент, Владимир Николов с най-силен вот в Пловдив
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Добивът на нефт в Русия е намалял с между 300 000 и 400 000 барела на ден заради украински атаки Добивът на нефт в Русия е намалял с между 300 000 и 400 000 барела на ден заради украински атаки
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Катастрофа между кола и линейка в София Катастрофа между кола и линейка в София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
149 са случаите на морбили в страната 149 са случаите на морбили в страната
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...
Чете се за: 02:57 мин.
Политика
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези избори...
Чете се за: 05:15 мин.
Политика
Напрежението расте: Не е ясно дали ще има втори тур преговори между...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Отвориха системата за кандидатстване за първи клас в София
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
