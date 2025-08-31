Петя Неделчева: Всеки даде максимума от себе си на световното

Селекционерът на националния отбор по бадминтон Петя Неделчева коментира представянето на българските състезатели на световно първенство в Париж. Най-силно за страната ни се представиха сестрите Стефани Стоева и Габриела Стоева, които достигнаха до четвъртфиналите на двойки жени и се класираха на пето място.Останалите национали Калояна Налбантова, Цветина Попиванова, Михаела Чепишева, Иван Русев и Илиян Стойнов загубиха първите си срещи.

"Всеки даде максимума от себе си. Жребият не беше много лесен - нито за сестри Стоеви, нито за Калояна, също така и за момчетата. Другата ни женска двойка играха с момичета, които не бяха много по-силни от тях, но не можаха да се възползват. Сестри Стоеви първа среща играха с третата двойка на Индия, една среща за навлизане в състезанието. После вече втора среща, доста важна срещу вторите малайзийки, които бяха 16-и поставени в схемата и след това с вторите японки - една среща, която беше повече игра на нерви на края на геймовете, защото японките са много опитни. Едната е олимпийска шампионка, другата е два пъти световна шампионка, просто с различни партньорки. Но като цяло, според мен, дадохме максимума, специално за жени двойка сестри Стоеви и резултатът, който постигнахме, е много добър. За четвъртфиналната среща, там вече силите бяха изчерпани. Ако имахме малко повече време да се възстановят, може би играта щеше да е малко по-различна. Но малайзийките в момента са една от най-силните двойки в света. Дори днес може и да направят изненада срещу китайките и да спечелят световната титла, не е изключено", каза Неделчева пред БТА.