Пиастри напомни за себе си и ще стартира първи в спринта на "Лусаил"

Спринтовото състезание е утре от 16:00 часа, а четири часа след това е и квалификацията за неделното Гран при на Катар.

Оскар Пиастри
Снимка: БТА
Австралиецът Оскар Пиастри, който е един от тримата претенденти за световната титла, ще стартира от първа позиция в утрешното спринтово състезание за Голямата награда на Катар, част от предпоследния 23-и кръг за сезона във Формула 1.

Пилотът на Макларън даде най-добро време в заключителната част на квалификацията на пистата "Лусаил" и в утрешния ден ще стартира от полпозишън. Неговото време бе 1:20.055 минути.

На първа редица до него ще застане британецът Джордж Ръсел с Мерцедес, който изостана само с 0.032 секунди от Пиастри.

Трети на старта ще бъде друг британец - Ландо Норис. Съотборникът на Пиастри, който е и лидер в генералното класиране, изостана с 0.230 секунди от времето на австралиеца.

Четвъртото място в квалификацията изненадващо зае Фернандо Алонсо. Испанският ветеран, който има две титли в кариерата си, направи едно от най-добрите представяния за тима на Астън Мартин в последно време и зае място на втора редица в квалификацията с пасив от 0.395 от победителя в нея.

Третата стартова редица пък ще бъде окупирана от пилотите на Ред Бул. Японецът Юки Цунода е пети, а до него ще застане Макс Верстапен, който все още таи надежди за пета поредна световна титла. Нидерландецът завърши на близо половин секунда зад Пиастри, но се оплака от това, че болидът му е изключително нестабилен.

