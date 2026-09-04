Пиер Гасли и Алпин загубиха подиума си от Гран при на Монако във Формула 1, след като Макларън спечели обжалването за крайния резултат. Това обяви Международната автомобилна федерация (ФИА), цитирана от ДПА.

Гасли бе свален от трето до седмо място след състезанието на 7 юни заради две отделни наказания по пет секунди. Неговата позиция бе върната след протест от страна на Алпин, но днес Апелативната комисия на ФИА отново наложи санкциите и така Гасли отново е седми. Вместо това Исак Хаджар е трети за Ред Бул, а Оскар Пиастри и Макларън са четвърти.

Гран при на Монако бе белязано от няколко наказания за висока скорост в питлейна.