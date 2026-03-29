Пикниците под цъфтящите вишни в Япония – между традицията и растящите цени (СНИМКИ)

от БНТ , Източник: БТА
От векове японците празнуват настъпването на пролетта с пикници под величествени вишневи дървета, отрупани с нежни розови и бели цветове – символи на страната, за да отбележат новия сезон с храна, напитки и продължителни срещи на открито (известно като традицията "ханами"), пише Франс прес.

Тази традиция, дълбоко вкоренена в японската култура, обаче става все по-скъпа – разходите за тези мероприятия са нараснали с 25% от 2020 г. досега, показват данни от проучване. Това е много по-бързо увеличение от общия темп на инфлация и до голяма степен се дължи на покачващите се цени на захарта, олиото и пилешкото месо. В проучването се представя т. нар. Индекс на цъфтежа на вишните, който обединява цените на 14 популярни храни и напитки, традиционно консумирани по време на тези празненства.

Индексът проследява цените на най-популярните закуски – онигири (оризови топчета със сьомга), готови ястия, суши за вкъщи, хляб, пържено пиле, пилешки шишчета на скара, сладкарски изделия, сладки кифлички, чипс, чай, газирани напитки, бира, вино и коктейли в кенчета. Темпът на нарастване на този специализиран индекс далеч изпреварва този на индекса на потребителските цени, който се е повишил с 12,2% от 2020 г. досега, пише в проучването.

Поскъпването се дължи на редица фактори – от по-високи цени на захарта и опаковките до увеличени разходи за производство. Особено силно е отражението върху цената на пилешкото месо заради по-скъпите фуражи като царевица и соя. Допълнително влияние оказва и поскъпването на петрола, което в последно време се засилва заради конфликта в Близкия изток. Това води до по-високи разходи за биогорива, при производството на които се използва захарна тръстика. Икономисти предупреждават, че ако тенденцията за повишение на цените на петрола продължи, това може да доведе до още по-скъпи сладкарски изделия и пакетирани храни като чипсовете.

снимки: БТА

