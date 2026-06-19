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Пламен Андреев продължава кариерата си в Унгария

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Спорт
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Българският вратар напуска Фейенорд и ще защитава цветовете на Дебрецен, който ще участва в Лигата на конференциите

Пламен Андреев продължава кариерата си в Унгария
Снимка: Startphoto.bg
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Българският национал Пламен Андреев ще продължи кариерата си в унгарския Дебрецен, съобщава Sportal.bg. Вратарят преминава в клуба от Фейенорд с постоянен трансфер, след като през последните два сезона бе собственост на нидерландския гранд.

21-годишният страж не успя да се наложи в първия състав на тима от Ротердам и натрупа опит в два периода под наем – в испанския Расинг Сантандер и полския Лех Познан. Сега Андреев ще получи нова възможност за развитие в един от водещите клубове на Унгария.

Според информацията, Дебрецен е платил трансферна сума за привличането на българина, а договорът му ще бъде за срок от три години.

Новият тим на Андреев завърши на четвърто място в унгарското първенство през миналия сезон и си осигури участие в квалификациите на Лигата на конференциите. В европейските клубни турнири Дебрецен очаква победителя от двойката между Марсакслок и Пюник.

От началото на юни начело на отбора е естонският специалист Герт Ремел, а спортен директор е бившият вратар на Ливърпул и Болтън Адам Богдан. Именно той е бил сред основните фигури, настоявали за привличането на българския страж.

Пламен Андреев е юноша на Левски и остави сериозна следа на стадион "Георги Аспарухов“. През 2023 година той постави впечатляващ рекорд за клуба в европейските турнири, като не допусна гол в първите си 349 минути под рамката на „сините“. Сега пред младия вратар предстои ново предизвикателство в кариерата му и шанс да се утвърди на международната сцена.

#Пламен Андреев #ФК Дебрецен

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