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Пламен Милушев и Ерик Владимиров се класираха за финала на „Левски Къп“

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Спорт
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Финалът е в събота, 11 юли.

пламен милушевспечели издание амбинор къп
Снимка: БТА
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Пламен Милушев и Ерик Владимиров се класираха за финала на сингъл на Държавния турнир по тенис за мъже „Левски Къп“. Надпреварата от календара на Българската федерация по тенис се провежда на кортовете на ТК „Левски“ в Борисовата градина в София. Тя е с награден фонд от 1 300 евро, като в нея участват 65 тенисисти.

Поставеният под №1 в схемата Пламен Милушев победи на полуфиналите квалификанта Дейвид Симеонов с 6:3, 4:6, 7:5.

В другия полуфинал седмият поставен Ерик Владимиров се наложи с 4:6, 6:4, 7:5 над втория поставен Михаил Иванов.

Финалната среща ще се играе в събота, 11 юли, от 9:00 часа.

#Левски Къп #Ерик Владимиров #Пламен Милушев

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