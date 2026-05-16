Пламен Милушевспечели 22-то издание на "Амбинор Къп

Пламен Милушев (ТК НСА, София) триумфира с титлата в 22-рото издание на Държавния турнир по тенис за мъже „Амбинор Къп" в София. Надпреварата с награден фонд от 1300 лева се проведе при отлични условия и организация на клей кортовете на ТК „Левски" в Борисовата градина. В турнира участваха 59 тенисисти.

Във финалната среща Пламен Милушев победи Васил Димитров (ТК Левски, София) с 6:1, 6:4. Така Милушев спечели титлата след шест поредни победи без загубен сет.

На трето място се класираха Тед Бачев (ТК Диана, София) и Стефан Люцканов (ТК Локомотив 1929, София).

Наградите на призьорите бяха връчени от Христина Касапова - мениджър в „Екофарм" ООД, Константин Георгиев - директор на турнира, и Глория Стоянова - главен съдия, съобщиха от БФ Тенис.