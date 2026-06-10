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Пловдив посреща близо 400 гребци от 22 държави за Световната купа

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Спорт
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Гребният канал ще бъде арена на престижната надпревара от 12 до 14 юни, а България ще участва с два екипажа в дисциплината двойка скул

Пловдив посреща близо 400 гребци от 22 държави за Световната купа
Снимка: БТА
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Пловдив отново ще бъде в центъра на световното гребане, след като от 12 до 14 юни ще приеме кръг от Световната купа. В надпреварата на Гребния канал ще се включат близо 400 състезатели от 22 държави, съобщиха организаторите по време на официална пресконференция.

Председателят на организационния комитет Иван Попов заяви, че подготовката за събитието е преминала без сериозни затруднения, като единственият проблем остава забавянето на визите за отбора на Индия. За състезанието в Пловдив се очаква да пристигнат и президентът на Световната федерация по гребане Жан-Кристоф Ролан, както и изпълнителният директор на организацията Винсен Гаяр.

Президентът на Българската федерация по гребане Свилен Нейков използва случая да отправи призив за по-сериозна финансова подкрепа към спорта.

"Това, което имаме в момента, е недостатъчно. Очакваме допълнителни средства, защото разходите са огромни. Материалната база е изключително скъпа за поддръжка, а съоръжението е уникално по рода си“, коментира Нейков.

България ще бъде представена от два екипажа в дисциплината двойка скул. На старт ще застанат Валентин Андонов и Марио Нейков, както и Христо Нешев и Илиян Стоилов. Според Нейков именно тези състезатели са най-близо до нивото, необходимо за бъдеща атака на олимпийска квота.

Заместник-кметът на Пловдив по спорт и младежки дейности Николай Бухалов подчерта значението на домакинството за кандидатурата на града за Европейска столица на спорта през 2028 година.

"Пловдив винаги е бил готов да посреща големи спортни форуми. Всяко подобно състезание допринася за кандидатурата ни и показва възможностите на града като домакин на събития от най-високо ниво“, заяви двукратният олимпийски шампион.

Директорът на състезанието Никола Господарски също отличи качествата на съоръжението.

"Пловдив е може би с най-доброто трасе в света. То предоставя равнопоставени условия за всички състезатели и е сред най-предпочитаните дестинации за международни надпревари“, каза той.

Организаторите припомниха още, че през август Пловдив ще бъде домакин и на Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което допълнително затвърждава позициите на града като един от водещите центрове на този спорт.

#световна купа по гребане в Пловдив

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