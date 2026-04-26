Пловдивската полиция е открила изчезнала жена от Дом за лица с психически разстройства

Пловдивската полиция е открила изчезнала от три дни 53-годишна обитателка на Дом за резистентна грижа за лица с психически разстройства в село Гълъбово.

Жената е в добро физическо и здравословно състояние, уточняват от полицията. Издирването започнало в петък, след получен сигнал в Първо РУ, че от обяд жената е в неизвестност.

Създадена била организация, а информацията била разпространена на всички патрули на полицията и жандармерията, кметовете на населените места в общините Куклен, Родопи и Перущица.

През всичките дни са били извършени обходи на местностите в парк "Родопи" с участие на следови кучета и техните водачи от сектор "Специализирани полицейски сили". Съдействие е оказано и от горски инспектори, туристи, колоездачи, офроуд водачи.